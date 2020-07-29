В Лукьяновском СИЗО Киева зафиксировали вспышку COVID-19
Болезнь у зараженных длилась бессимптомно
Болезнь у зараженных длилась бессимптомно
В Киеве обнаружили вспышку коронавируса в Лукьяновском СИЗО. Заражены как минимум двое людей, под медицинское наблюдение попал еще 21 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
Как отмечает издание, данную информацию подтвердили в Министерстве юстиции со ссылкой на директора Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Сергея Васильева.
Так, коронавирус обнаружили у работника учреждения и взятой под стражу женщины.
На данный момент состояние здоровья заболевших удовлетворительное. Круг контактных лиц - 21 человек - изолировали и поместили под медицинский надзор.
Напомним, ранее в Ужгородском СИЗО задержанные устроили вечеринку с виски и селфи.
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра