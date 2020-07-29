В Лукьяновском СИЗО Киева зафиксировали вспышку COVID-19

Болезнь у зараженных длилась бессимптомно

Болезнь у зараженных длилась бессимптомно

Фото: из открытых источников

В Киеве обнаружили вспышку коронавируса в Лукьяновском СИЗО. Заражены как минимум двое людей, под медицинское наблюдение попал еще 21 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Как отмечает издание, данную информацию подтвердили в Министерстве юстиции со ссылкой на директора Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Сергея Васильева.

Так, коронавирус обнаружили у работника учреждения и взятой под стражу женщины.

На данный момент состояние здоровья заболевших удовлетворительное. Круг контактных лиц - 21 человек - изолировали и поместили под медицинский надзор.

Напомним, ранее в Ужгородском СИЗО задержанные устроили вечеринку с виски и селфи.