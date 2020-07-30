Коронавірус виявили у заступника Саакашвілі Ольшанського

Про стан хворого поки нічого не відомо

Про стан хворого поки нічого не відомо

Фото: з відкритих джерел

Коронавірусом заразився заступник голови Офісу простих рішень і результатів Олександр Ольшанський. На даний момент інформації про його стан здоров'я і перебіг хвороби немає.

Як зазначає RegioNews, про це "Бабелю" повідомили в Офісі простих рішень і результатів. Ольшанський отримав позитивний тест на коронавірус і з тих пір лікується. Поки інформації про його стан і перебіг хвороби немає", - йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що у нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева виявили коронавірус. Нагадаємо, що 29 липня в Україні виявили 1022 нових заражених COVID-19, 21 людина померла, а 650 одужали.

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