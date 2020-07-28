Кандидата на должность министра аграрной политики пока нет - Шмыгаль

"Принципиальное решение" о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, уже принятое

"Принципиальное решение" о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, уже принятое

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявляет, что кандидатуры на должность министра аграрной политики пока нет, а Министерство аграрной политики появится не раньше сентября, когда начнет работу Верховная Рада.

Об этом Шмыгаль рассказал во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает RegioNews. Кандидатур нет, министерство появится. Когда? Это решение должно быть привязано и к кандидатуре, и к решению Верховной Рады. Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, то очевидно, мы разделение министерств делать не будем", - сказал Шмыгаль. Он подчеркнул, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, а его создание является лишь вопросом времени. Напомним, президент назвал сроки появления министерства аграрной политики и назначения его председателя.

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