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28 июля 2020, 15:41 7

Кандидата на должность министра аграрной политики пока нет - Шмыгаль

28 июля 2020, 15:41 7
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"Принципиальное решение" о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, уже принятое
"Принципиальное решение" о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, уже принятое
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявляет, что кандидатуры на должность министра аграрной политики пока нет, а Министерство аграрной политики появится не раньше сентября, когда начнет работу Верховная Рада.

Об этом Шмыгаль рассказал во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает RegioNews.

Кандидатур нет, министерство появится. Когда? Это решение должно быть привязано и к кандидатуре, и к решению Верховной Рады. Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, то очевидно, мы разделение министерств делать не будем", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, а его создание является лишь вопросом времени.

Напомним, президент назвал сроки появления министерства аграрной политики и назначения его председателя.

политика министр Денис Шмыгаль экономика Министерство Кандидат
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