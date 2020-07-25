10:29  25 июля
Новый антирекорд: в течение суток зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19
11:19  25 июля
В реестр коррупционеров за полгода попали более 2 тысяч человек
10:11  25 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки 9 обстрелов, потерь нет
UA | RU
UA | RU
25 июля 2020, 10:11 4

Ситуация на Донбассе: за сутки 9 обстрелов, потерь нет

25 июля 2020, 10:11 4
Читайте також українською мовою
Боевики вновь использовали запрещенные вооружения
Боевики вновь использовали запрещенные вооружения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.

Боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское, Пищевик, Широкино, Новотошковское и Хутор Вольный.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня неподалеку Опытного. Потерь нет.

Напомним, сутками ранее боевики 8 раз обстреляли украинских военных.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »