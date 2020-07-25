Ситуация на Донбассе: за сутки 9 обстрелов, потерь нет

Боевики вновь использовали запрещенные вооружения

Боевики вновь использовали запрещенные вооружения

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.

Боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское, Пищевик, Широкино, Новотошковское и Хутор Вольный.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня неподалеку Опытного. Потерь нет.

Напомним, сутками ранее боевики 8 раз обстреляли украинских военных.