Борьба с политпроституцией: фигурантка секс-скандала в Кабмине создает свою партию

Бывшая чиновница Клитина хочет "разобраться" со всеми коррупционерами

Бывшая чиновница Клитина хочет "разобраться" со всеми коррупционерами

Фото: из открытых источников

Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании своей партии "Украина против коррупции" и призвала бороться с "политическими проститутами".

Об этом она заявила в видеообращении, обнародованном на ее странице в Facebook, передает RegioNews.

Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами", - заявила экс-замминистра инфраструктуры.

Она добавила, что министр инфраструктуры Криклий уволил ее, потому что она мешала воровать на "Укрзализныце", поэтому она хочет "разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами". Министр не просто уволил ее, а "облил грязью так, что до сих пор не опомнилась".

Клитина сообщила, что у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию, но они "рады каждому настоящему мужчине, который решил нас поддержать".

Основным направлением будет очищение Украины от коррупционеров, политических проститутов и их схем, которые душат развитие экономики и приводят к обеднению украинцев", - сообщила она.

По ее словам, сама партия планируется левоцентристского характера с сильным экологическим направлением. Защиту животных и экологическое направление возглавит член ОО Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ирина Ольховская.

Ранее сообщалось, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что будет возглавлять избирательный штаб политической партии "Европейская солидарность".