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23 июня 2020, 12:14 15

Бывшая заместитель Криклия стала советником главы Государственного космического агентства

23 июня 2020, 12:14 15
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Из Мининфраструктуры Александра Клитина ушла со скандалом
Из Мининфраструктуры Александра Клитина ушла со скандалом
Фото: Александра Клитина Facebook
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Бывшая замглавы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина заявила, что начала работу в должности советника председателя Государственного космического агентства Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

В комментариях к своему посту Клитина отметила, что "помогает Агенству с международным партнерством, донорами и МФО".

Как известно, 27 ноября 2019 года Кабмин уволил Клитину с должности заместителя главы Мининфраструктуры по представлению министра Владислава Криклия.

19 ноября 2019 года в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Рогу, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Клитину, которая якобы попала на пост "через постель".

Кроме того, вроде бы Клитина переписувалась с пранкером Джокером, где писала о коррупции в транспортной отрасли и о том, что атаку на нее связывает с нардепом прошлого созыва от БПП Андреем Вадатурским и главой "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.

Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и МФО, чтобы реализовать серию инновационных проектов,...

Опубликовано Aleksandra Klitina Понедельник, 22 июня 2020 г.

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