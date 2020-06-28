Ситуация в ООС: трое украинских военных получили ранения, один погиб

Оккупанты использовали запрещенное вооружение

Оккупанты использовали запрещенное вооружение

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За минувшие сутки оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели огонь вблизи Верхнеторецкого, Широкино, Водяного, Авдеевки, Гранитного и Марьинки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли вблизи Светлодарска, Крымского, Орехово и Новотошковского.

Оккупанты применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сообщили в штабе ООС.

В штабе с сожалением сообщили, что Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили "тишину" вблизи населенного пункта Мироновский. Потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый.