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Ситуация в ООС: трое украинских военных получили ранения, один погиб
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28 июня 2020, 10:18 1

Ситуация в ООС: трое украинских военных получили ранения, один погиб

28 июня 2020, 10:18 1
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Оккупанты использовали запрещенное вооружение
Оккупанты использовали запрещенное вооружение
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели огонь вблизи Верхнеторецкого, Широкино, Водяного, Авдеевки, Гранитного и Марьинки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли вблизи Светлодарска, Крымского, Орехово и Новотошковского.

Оккупанты применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сообщили в штабе ООС.

В штабе с сожалением сообщили, что Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили "тишину" вблизи населенного пункта Мироновский. Потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы ранение
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