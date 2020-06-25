ВАКС будет избирать меру пресечения Омеляну

Представителей СМИ просят следить за ходом рассмотрения дела онлайн

Представителей СМИ просят следить за ходом рассмотрения дела онлайн

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд 25 июня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook, передает RegioNews.

В 13:40 следственный судья ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также в суде напомнили о карантине в стране. Поэтому в пресс-службе призывают СМИ воздержаться от посещения помещения ВАКС, чтобы не подвергать себя и работников суда опасности.

Просим представителей СМИ следить за ходом рассмотрения дела онлайн", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, по данным НАБУ, экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20% несмотря на то, что один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент.

19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-министру Владимиру Омеляну в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30,5 млн грн.

12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна.