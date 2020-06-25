ВАКС буде обирати запобіжний захід Омеляну

Представників ЗМІ просять стежити за ходом розгляду справи онлайн

Представників ЗМІ просять стежити за ходом розгляду справи онлайн

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд 25 червня розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну, якого підозрюють у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці Facebook, передає RegioNews.

У 13:40 слідчий суддя ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також у суді нагадали про карантин в країні. Тому в пресслужбі закликають ЗМІ утриматися від відвідування приміщення ВАКС, щоб не піддавати себе і працівників суду небезпеки.

Просимо представників ЗМІ стежити за ходом розгляду справи онлайн", - відзначають в пресслужбі.

Нагадаємо, за даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%, незважаючи на те, що один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір міг лише парламент.

19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн.

12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна.