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25 червня 2020, 12:08 11

ВАКС буде обирати запобіжний захід Омеляну

25 червня 2020, 12:08 11
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Представників ЗМІ просять стежити за ходом розгляду справи онлайн
Представників ЗМІ просять стежити за ходом розгляду справи онлайн
Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд 25 червня розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну, якого підозрюють у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці Facebook, передає RegioNews.

У 13:40 слідчий суддя ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також у суді нагадали про карантин в країні. Тому в пресслужбі закликають ЗМІ утриматися від відвідування приміщення ВАКС, щоб не піддавати себе і працівників суду небезпеки.

Просимо представників ЗМІ стежити за ходом розгляду справи онлайн", - відзначають в пресслужбі.

Нагадаємо, за даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%, незважаючи на те, що один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір міг лише парламент.

19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн.

12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна.

Володимир Омелян ВАКС суд справа ЗМІ
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