ВАКС буде обирати запобіжний захід Омеляну
Вищий антикорупційний суд 25 червня розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну, якого підозрюють у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці Facebook, передає RegioNews.
У 13:40 слідчий суддя ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Також у суді нагадали про карантин в країні. Тому в пресслужбі закликають ЗМІ утриматися від відвідування приміщення ВАКС, щоб не піддавати себе і працівників суду небезпеки.
Просимо представників ЗМІ стежити за ходом розгляду справи онлайн", - відзначають в пресслужбі.
Нагадаємо, за даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%, незважаючи на те, що один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір міг лише парламент.
19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн.
12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна.