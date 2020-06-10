Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано наибольшую смертность с начала пандемии
В Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай коронавируса, за прошедшие сутки - 525 новых случаев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
За все время пандемии коронавирус в стране обнаружили у 28 381 украинца, выздоровели 12 769 человек, умерли 833 человека.
Больше всего новых случаев заболевания: в Волынской - 101 и Львовской - 78 областях, в г. Киеве - 57 и Житомирской области - 38.
В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировали.
В Минздраве отметили, что Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также Киев не смогут начать новые ослабления в связи с большим количество больных коронавирусом.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл. – 1192 (767 выздоровели)
- Волынская обл. – 1214 (310 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 973 (673 выздоровели)
- Донецкая обл. – 246 (121 выздоровел)
- Житомирская обл. – 973 (501 выздоровел)
- Закарпатская обл. – 1448 (628 выздоровели)
- Запорожская обл. – 502 (296 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1622 (992 выздоровели)
- Киев – 3580 (985 выздоровели)
- Киевская обл. – 1865 (595 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 562 (422 выздоровели)
- Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)
- Львовская обл. – 2289 (557 выздоровели)
- Николаевская обл. – 309 (199 выздоровели)
- Одесская обл. – 1028 (418 выздоровели)
- Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)
- Ровенская обл. – 2122 (1115 выздоровели)
- Сумская обл. – 198 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1313 (987 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1338 (626 выздоровели)
- Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 520 (348 выздоровели)
- Черкасская обл. - 501 (346 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 3757 (1171 выздоровели)
- Черниговская обл. - 320 (81 выздоровел).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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