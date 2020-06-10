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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано наибольшую смертность с начала пандемии
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10 июня 2020, 09:49 46

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано наибольшую смертность с начала пандемии

10 июня 2020, 09:49 46
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За сутки умерли 23 человека, выздоровели - 357
За сутки умерли 23 человека, выздоровели - 357
pixabay.com
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В Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай коронавируса, за прошедшие сутки - 525 новых случаев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За все время пандемии коронавирус в стране обнаружили у 28 381 украинца, выздоровели 12 769 человек, умерли 833 человека.

Больше всего новых случаев заболевания: в Волынской - 101 и Львовской - 78 областях, в г. Киеве - 57 и Житомирской области - 38.

В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировали.

В Минздраве отметили, что Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также Киев не смогут начать новые ослабления в связи с большим количество больных коронавирусом.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. – 1192 (767 выздоровели)
  • Волынская обл. – 1214 (310 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 973 (673 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 246 (121 выздоровел)
  • Житомирская обл. – 973 (501 выздоровел)
  • Закарпатская обл. – 1448 (628 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 502 (296 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1622 (992 выздоровели)
  • Киев – 3580 (985 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1865 (595 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 562 (422 выздоровели)
  • Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. – 2289 (557 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 309 (199 выздоровели)
  • Одесская обл. – 1028 (418 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 2122 (1115 выздоровели)
  • Сумская обл. – 198 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1313 (987 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1338 (626 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 520 (348 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 501 (346 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3757 (1171 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 320 (81 выздоровел).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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