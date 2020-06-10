Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано наибольшую смертность с начала пандемии

За сутки умерли 23 человека, выздоровели - 357

За сутки умерли 23 человека, выздоровели - 357

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В Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай коронавируса, за прошедшие сутки - 525 новых случаев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За все время пандемии коронавирус в стране обнаружили у 28 381 украинца, выздоровели 12 769 человек, умерли 833 человека.

Больше всего новых случаев заболевания: в Волынской - 101 и Львовской - 78 областях, в г. Киеве - 57 и Житомирской области - 38.

В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировали.

В Минздраве отметили, что Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также Киев не смогут начать новые ослабления в связи с большим количество больных коронавирусом.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл. – 1192 (767 выздоровели)

Волынская обл. – 1214 (310 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 973 (673 выздоровели)

Донецкая обл. – 246 (121 выздоровел)

Житомирская обл. – 973 (501 выздоровел)

Закарпатская обл. – 1448 (628 выздоровели)

Запорожская обл. – 502 (296 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1622 (992 выздоровели)

Киев – 3580 (985 выздоровели)

Киевская обл. – 1865 (595 выздоровели)

Кировоградская обл. – 562 (422 выздоровели)

Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. – 2289 (557 выздоровели)

Николаевская обл. – 309 (199 выздоровели)

Одесская обл. – 1028 (418 выздоровели)

Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)

Ровенская обл. – 2122 (1115 выздоровели)

Сумская обл. – 198 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1313 (987 выздоровели)

Харьковская обл. – 1338 (626 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 520 (348 выздоровели)

Черкасская обл. - 501 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3757 (1171 выздоровели)

Черниговская обл. - 320 (81 выздоровел).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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