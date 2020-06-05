СМИ назвали самого богатого депутата ВРУ

Порошенко задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен

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Порошенко задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях", передает RegioNews.

Согласно декларации Петра Порошенко, за прошлый год он заработал 773 млн гривен. В эту сумму вошла компенсация от британской госкорпорации ВВС в размере 6,2 млн гривен. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

В след за Порошенко идет представитель группы "Доверие" Максим Ефимов, который также задекларировал значительную сумму - 756 млн гривен.

Также в пятерке лидеров по средствам депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Суркис - 516 млн гривен и Тарас Козак - 244 млн гривен.

Замыкает пятерку парламентских богачей представитель "Батькивщины" Виталий Данилов с примерно 274 млн гривен.

Кроме того, сразу 14 депутатов парламента указали, что у них нет каких-либо активов. Абсолютное большинство из них (12 человек) это представители "Слуги народа", впервые попавшие в Раду. Еще двое "бедных" депутатов представляют ОПЗЖ и ЕС.

Справка: декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц - это ежегодная декларация, которая подается государственными служащими и публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.

Ранее сообщалось, что в "Евросолидарности" рассматривают возможность участия Петра Порошенко в выборах киевского городского головы.