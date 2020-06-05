СМИ назвали самого богатого депутата ВРУ
Пятый президент Украины Петр Порошенко является самым богатым народным депутатом Верховной рады Украины.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях", передает RegioNews.
Согласно декларации Петра Порошенко, за прошлый год он заработал 773 млн гривен. В эту сумму вошла компенсация от британской госкорпорации ВВС в размере 6,2 млн гривен. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.
В след за Порошенко идет представитель группы "Доверие" Максим Ефимов, который также задекларировал значительную сумму - 756 млн гривен.
Также в пятерке лидеров по средствам депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Суркис - 516 млн гривен и Тарас Козак - 244 млн гривен.
Замыкает пятерку парламентских богачей представитель "Батькивщины" Виталий Данилов с примерно 274 млн гривен.
Кроме того, сразу 14 депутатов парламента указали, что у них нет каких-либо активов. Абсолютное большинство из них (12 человек) это представители "Слуги народа", впервые попавшие в Раду. Еще двое "бедных" депутатов представляют ОПЗЖ и ЕС.
Справка: декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц - это ежегодная декларация, которая подается государственными служащими и публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.
Ранее сообщалось, что в "Евросолидарности" рассматривают возможность участия Петра Порошенко в выборах киевского городского головы.
- 13:41 05 июня Следственный эксперимент по делу Маркива доказывает его полную невиновность - Аваков
- 13:38 05 июня В Киеве снова протестуют вкладчики "Аркады" (ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 13:20 05 июня Один из участников акции за отставку Авакова пытался совершить самосожжение
- 13:12 05 июня Рейтинг президентов: социологи показали, кого украинцы хотят видеть главой государства
- 13:04 05 июня Олег Ляшко: Влада затягивает назначение довыборов, потому что боится проиграть
- 12:41 05 июня В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
- 21:57 04 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна