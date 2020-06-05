ЗМІ назвали самого багатого депутата ВРУ
П'ятий президент України Петро Порошенко є найбагатшим народним депутатом Верховної ради України.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Украина "Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри у деклараціях", передає RegioNews.
Згідно декларації Петра Порошенка, за минулий рік він заробив 773 млн гривень. У цю суму увійшла компенсація від британської держкорпорації ВВС у розмірі 6,2 млн гривень. Він задекларував грошових активів на загальну суму 1,8 млрд гривень.
У слід за Порошенко йде представник групи "Довіра" Максим Єфімов, який також задекларував значну суму - 756 млн гривень.
Також в п'ятірці лідерів за коштами депутати "Опозиційної платформи - За життя" Григорій Суркіс - 516 млн гривень і Тарас Козак - 244 млн гривень.
Замикає п'ятірку парламентських багатіїв представник "Батьківщини" Віталій Данілов з приблизно 274 млн гривень.
Крім того, відразу 14 депутатів парламенту вказали, що у них немає будь-яких активів. Абсолютна більшість з них (12 осіб), це представники "Слуги народу", які вперше потрапили в Раду. Ще двоє "бідних" депутатів представляють ОПЗЖ і ЄС.
Довідка: декларація про доходи та майно державних посадових осіб - це щорічна декларація, яка подається державними службовцями і публічними посадовими особами в рамках законодавства про державну службу та закону про протидію корупції.
Раніше повідомлялося, що в "Євросолідарності" розглядають можливість участі Петра Порошенко у виборах київського міського голови.
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