МИД анонсировало очередную встречу в нормандском формате

Планируют обсудить пути достижения мира на Донбассе

Планируют обсудить пути достижения мира на Донбассе

Встреча с участием министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоится в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с немецким коллегой Гайко Маасом в Берлине, передает RegioNews.

По его словам, Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности и государственного суверенитета.

Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сказал Кулеба.

Он также поблагодарил Гайко Мааса и немецким партнерам за понимание украинской позиции.

Напомним, правительство готовится снять запрет на въезд иностранцев в Украину