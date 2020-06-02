МИД анонсировало очередную встречу в нормандском формате
Встреча с участием министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоится в ближайшее время.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с немецким коллегой Гайко Маасом в Берлине, передает RegioNews.
По его словам, Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности и государственного суверенитета.
Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сказал Кулеба.
Он также поблагодарил Гайко Мааса и немецким партнерам за понимание украинской позиции.
Напомним, правительство готовится снять запрет на въезд иностранцев в Украину
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