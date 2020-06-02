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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 червня 2020, 20:59 4

МЗС анонсувало чергову зустріч у нормандському форматі

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02 червня 2020, 20:59 4
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Планують обговорити шляхи досягнення миру на Донбасі
Планують обговорити шляхи досягнення миру на Донбасі

Зустріч за участю міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції й Росії відбудеться найближчим часом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом у Берліні, передає RegioNews.

За його словами, Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх "червоних ліній", які стосуються національної безпеки та державного суверенітету.

Ми продовжимо розмову в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Уже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас", – сказав Кулеба.

Він також подякував Гайко Маасу і німецьким партнерам за розуміння української позиції.

Нагадаємо, уряд готується зняти заборону на в'їзд іноземців в Україну


Дмитро Кулеба МЗС Нормандський формат Україна
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