МЗС анонсувало чергову зустріч у нормандському форматі

Планують обговорити шляхи досягнення миру на Донбасі

Планують обговорити шляхи досягнення миру на Донбасі

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом у Берліні, передає RegioNews.

За його словами, Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх "червоних ліній", які стосуються національної безпеки та державного суверенітету.

Ми продовжимо розмову в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Уже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас", – сказав Кулеба.

Він також подякував Гайко Маасу і німецьким партнерам за розуміння української позиції.

Нагадаємо, уряд готується зняти заборону на в'їзд іноземців в Україну