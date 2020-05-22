Глава СБУ Баканов оказался руководителем испанской компании - "Схемы"
У председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова нашли связь с испанской коммерческой компанией Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в которой он занимает руководящую должность.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях".
Так, согласно украинскому антикоррупционному законодательству, государственный служащий не может управлять частными структурами. Однако, как отмечается в расследовании, Иван Баканов с 2015 года занимает должность "administrador único", что означает "единоличный администратор". Таким образом, данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.
Компания зарегестрирована в провинции Жирона с уставным капиталом в 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью. Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель. Компания также может получить штрафные санкции от 1200 до 60 тысяч евро - в зависимости от размера уставного капитала.
По данным "Схем", основателем испанской фирмы является кипрская компания Davegra LTD. Последней владеет Андрей Яковлев – автор "Студии Квартал-95", руководителем которой ранее был президент Владимир Зеленский.
Журналисты также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.
Иван Баканов лично отказался отдельно комментировать эту инормацию. Однако, по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована.
"На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться", - резюмировали в сюжете "Схемы".
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что дело по "пленкам Ермака" глава СБУ Иван Баканов делает "пустым", а Офис президента во главе с Ермаком превратился в организованную преступную группировку.
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