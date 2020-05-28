Сутки в ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции
В минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных. Были применены запрещенные Минском минометы крупных калибров и гранатометы, а также боевики поднимали в воздух беспилотник.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что украинские военные, применив штатное вооружение, сбили квадрокоптер боевиков в районе Марьинки.
Огонь со стороны боевиков было зафиксировано вблизи Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, возле населенного пункта Луганское, неподалеку Крымского и Новолуганского.
"Наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - отметили в штабе.
От начала текущих суток, 28 мая, обстрелов со стороны оккупационных войск не было.
Напомним, сутками ранее боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий.
- 13:08 28 мая "Музыкальный" протест в Черновцах: рестораторы требовали разрешения работать
- 12:56 28 мая Списки на обмен пленными: стало известно, о чем договорились на ТКГ
- 12:29 28 мая Украина прошла пик заболеваемости коронавирусной болезнью - НАН
- 12:26 28 мая В Одессе митингуют в поддержку замдиректора сгоревшего колледжа (ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 12:04 28 мая Экстрадиция Онищенко: в САП отреагировали на отказ Германии
- 11:54 28 мая "Евросолидарность" назначила ответственных за местные выборы в регионах
- 21:57 27 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского