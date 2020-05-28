Сутки в ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

Потерь среди украинских воинов не было

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Потерь среди украинских воинов не было

В минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных. Были применены запрещенные Минском минометы крупных калибров и гранатометы, а также боевики поднимали в воздух беспилотник.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинские военные, применив штатное вооружение, сбили квадрокоптер боевиков в районе Марьинки.

Огонь со стороны боевиков было зафиксировано вблизи Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, возле населенного пункта Луганское, неподалеку Крымского и Новолуганского.

"Наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - отметили в штабе.

От начала текущих суток, 28 мая, обстрелов со стороны оккупационных войск не было.

Напомним, сутками ранее боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий.