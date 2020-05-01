Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра

Внеочередная сессия Львовского городского совета, которая состоялась на этой неделе, стала одной из самых провальных для городского головы Андрея Садового в его третьей каденции. В этот день львовский мэр имел возможность вспомнить свою предыдущую каденцию, когда большинство в городском совете составляли его политические оппоненты - депутаты от "Свободы".

Внеочередная сессия Львовского городского совета, которая состоялась на этой неделе, стала одной из самых провальных для городского головы Андрея Садового в его третьей каденции. В этот день львовский мэр имел возможность вспомнить свою предыдущую каденцию, когда большинство в городском совете составляли его политические оппоненты - депутаты от "Свободы".

Скандал начался еще с формирования повестки дня, когда выяснилось, что Андрей Садовый, который накануне вечером еще проводил передсесийную коллегию с председателями фракций и постоянных депутатских комиссий, находится на самоизоляции. Об этом депутаты, как и другие жители города, узнали из утреннего эфира одной из львовский радиостанций, во время которого мэр лично сообщил, что на выходных у него была повышенная температура и врачи посоветовали ему пару дней поработать из дома.

Эта информация вызвала возмущение депутатов, которые в разгар эпидемии вынуждены были собраться в закрытом помещении. Не меньше возмутил городских избранников и тот факт, что в повестке дня оказалось 116 вопросов, из которых большая часть земельные и имущественные. Следовательно, некоторые депутаты, которые были убеждены, что мэр наблюдает трансляцию сессии дома, в эпитетах в его адрес не скупились.

"Я бы просил, чтобы городскому голове включился по Zoom и работал с нами. Просто сидеть дома на самоизоляции - это не работа городского головы. Если он заботится о городе, то должен выйти на связь и работать с нами", - заявил председатель фракции УКРОП Игорь Телишевський.

Председательствующий на сессии секретарь совета Анатолий Забарило рассказал, что внеочередное заседание инициировал городской голова и поддержала коллегия.

"А что касается постановлений земельных и имущественных, то на четверг прошлой недели было 59 постановлений полностью завизированных и 58, которые довизировались. То есть, фактически более 100 постановлений были готовы", - заявил секретарь. Однако депутатов такое объяснение не устроило.

А председатель фракции Украинской Галицкой Партии Тарас Чолий предложил все имущественные и земельные вопросы перенести на позже.

Выразив свое отношение к городскому голове, депутаты стоя аплодировали его заместителю по гуманитарным вопросам Галине Сличной, которую Садовой назначил руководителем городского штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Львове. Галина Слична пришла на сессию, чтобы отчитаться перед депутатами. После ее доклада о ситуации с коронавирусом в городе депутаты почти всех фракций поблагодарили ее за работу, а некоторые недвусмысленно заявили, что именно благодаря ей во Львове не было вспышки эпидемии.

"Не знаю, кто будет пиариться на достижениях потом, не знаю, как выкрутят это в политической плоскости, но сейчас искренне хочу поблагодарить - за то, что слушали депутатов, принимали вместе с нами совместные решения и предлагали свои инициативы", – добавил депутат от Укропа Игорь Зинкевич.

Провал Садового: нет денег, нет увольнений

Далее же депутаты начали "проваливать" все вопросы, в которых видели тот или иной интерес городского головы. Они снова отказались голосовать за создание корпорации "Медицинский совет", которая должна была координировать работу главных врачей и медицинского персонала трех крупнейших городских больниц. Так, председатель фракции ВО "Свобода" Маркиян Лопачак заявил, что не понимает зачем создавать еще один координационный орган. Ведь каждое медучреждение имеет главного врача. Есть начальник управления здравоохранения, который координирует деятельность всех больниц. И зачем над структурой, которая и так неплохо работает создавать еще одну? "Возникает вопрос - для чего это делается, что будет делать этот орган, под кого он создается? В постановлении мы видим членов правления, а кто будет председателем? Я слышал уже не от одного медика, что вся эта структура создается под Олега Березюка (председатель фракции "Самопомощь" в Верховной Раде предыдущего созыва – ред.), и для того, чтобы координировать закупку медицинских товаров и оборудования. Призываю это постановление не поддерживать", - заявил депутат.

Та самая провальная сессия. Фото: Роман Балук, city-adm.lviv.ua

Депутаты также возмутила сумма, которую предложили выделить в уставной фонд новой структуры – 25 миллионов гривен.

"Самый большой цинизм заключается в том, что следующим вопросом будет сокращение работников ЛГС. То есть, 25 миллионов мы имеем куда всунуть, а потом кучу людей показательно уволим", - заявил депутат от Украинской галицкой партии Игорь Дякович.

При этом даже депутаты от "Самопомощи" не решились прямо выступить за принятие постановления. Роман Федишин предложил этот вопрос перенести. Впрочем, его коллеги это предложение не поддержали. А "за" создание "Медицинского совета" проголосовали лишь 11 депутатов, то есть постановление не поддержала даже часть мэрской фракции "Самопощь".

Еще более провальным стало голосование за анонсированное накануне Садовым сокращение количества работников мэрии на 180 человек. Депутаты обвинили мэра в манипуляциях.

"Я исследовал этот вопрос и считаю, что это очередная манипуляция и ложь. Андрей Иванович опять хочет кому-то понравиться. Поэтому я бы хотел услышать - а кого именно планирует уволить Андрей Иванович? У нас по состоянию на сегодня около 180 должностей, которые не заняты. Он хочет сократить действующих сотрудников, или эти незанятые должности?", - возмутился депутат от БПП "Солидарность" Сергей Ивах.

А председатель фракции ВО "Свобода" Маркиян Лопачак заявил, что ни о какой экономии бюджета речь не идет. А это все предвыборный пиар городского головы.

"За три каденции Садового структура городского совета увеличилось вдвое. По состоянию на сейчас в год советники городского головы получают около 2 млн.грн. Это потери городского бюджета, потому что я не знаю, что эти люди советуют".

Также депутат отметил, что за последние два месяца горсоветом были приняты несколько "фантастических" решений, о которых народные избранники узнали из медиа. Как то: выделение 160 тысяч на социологию, которую заказали Института города; 200 тыс. грн – на администрацию городского головы; миллион гривен – на ЛКП "Агентство ресурсов” и десятки тысяч – на премии заместителям городского головы во время кризиса.

"Я призываю это постановление не поддерживать, но если уж есть такая инициатива городского головы, я на себя возьму ответственность и подготовлю проект постановления по сокращению структуры. И начнем с департамента городского головы, в котором сейчас работает 64 человека, носят за ним бумажки. Хочу напомнить, что во времена мэра Буняка (предшественник Садового, - ред), там работало 8-12 человек", - отметил Маркиян Лопачак.

В результате депутаты не поддержали предложение о переносе вопроса, а за проект постановления проголосовали лишь пятеро.

Запах выборов

На этой же сессии депутаты утвердили ряд льгот для предпринимателей, которые пострадали от карантина. Однако и здесь не обошлось без скандала. Фракция УКРОП обвинила "Самопомич" в краже своей инициативы по освобождению от уплаты Единого налога ФЛП, которым запрещено работать во время карантина. Эта инициатива действительно во всех официальных сообщениях мэрии освещалась как предложение "Самопопощи", хотя УКРОП обнародовал ее на несколько часов раньше.

В результате всех принятых постановлениях относительно льгот предпринимателей было специально указано, что это совместная инициатива всех фракций рады, а мэра и его политическую силу обвинили в нечестном политическом пиаре.

Фото: Помещение Львовского городского совета, facebook.com/pg/andriy.sadovyi

В таком стиле прошла вся сессия. В итоге из 116 вопросов повестки дня депутаты приняли 20, а остальные или перенесли или отклонили. Особое возмущение вызвало предложение покупки в лизинг за бюджетные средства 10 карет скорой помощи, которые должны оказывать платные услуги. Депутаты также отказались вносить изменения в бюджет развития и перенесли на следующую сессию все земельные и имущественные вопросы.

Единственное исключение было сделано для коммунального имущества, которое предлагалось отдать в счет погашения долга, возникшего еще за ремонт дорог к футбольному Евро 2012. Впрочем, депутаты заявили, что за долг в сумме чуть более 32 миллионов гривен исполнительная власть хочет отдать имущество, земля под которым может стоить около 100 миллионов и включили предложенные объекты в список приватизации через аукцион. Отдельный скандал возник из-за того, что статья депутата Сергея Иваха, в которой описывались все перипетии этого дела, исчезла с официального портала городского совета. Как утверждает сам депутат – ее удалили по указанию городского головы, и речь идет о политической цензуре и наступлении на свободу слова.

По иронии судьбы, буквально в день скандальной сессии эксперты Гражданской сети ОПОРА обнародовали исследование, в котором сделали вывод, что Львовский городской совет имеет стабильное "мэрское большинство", которое работает без изменений и скандалов с начала каденции. Зато оппозиционные фракции не координируют свои усилия между собой. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав, в частности, показатели совместимости голосований всех партий в горсовете. До последнего заседания с этим вполне можно было согласиться. На этом фоне последняя сессия действительно выглядит нетипичной. Или это были лишь минутные эмоции депутатов - покажет уже следующее заседание, на которое, очевидно, будут вынесены все проваленные избранниками вопросы. Но, похоже, безраздельное господство Садового в мэрии таки близится к завершению. Чем меньше времени остается до местных выборов, тем труднее городскому голове будет находить общий язык с политически пестрым депутатским корпусом. Такого мнения придерживаются и некоторые чиновники мэрии.

"Запахло выборами. Фраза, которая лучше всего передаст суть сегодняшней внеочередной сессии", - так написал в своем личном блоге начальник управления "Секретариат совета" ЛГС Юрий Лукашевський, подводя итоги сессионного дня.

P. S. О том, что депутаты не руководствовались эмоциями во время сессии может свидетельствовать вчерашнее заявление фракции БПП Солидарность. В ней особо отмечается, что депутаты разных политических сил объединились, чтобы не дать городскому голове Львова Андрею Садовому провести коммерческие вопросы. Поэтому, следующая сессия обещает быть не менее интересной...