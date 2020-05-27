У политика подозревали инсульт

У политика подозревали инсульт

Бывшему председателю Закарпатской и Луганской областных государственных администраций Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира на телеканале Newsone.

Об этом сообщает издание Vesti, передает RegioNews.

В студии обсуждался вопрос, готов ли он возглавить какую-то из областей, если бы ему поступило предложение от действующей власти. Москаль заявил, что исключает такую ​​возможность.

На кадрах видно, что Москаль во время дискуссии замолчал и начал шататься.

Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо", - сказал ведущий Вячеслав Пиховшек.

Телеканал прервал эфир, по информации СМИ, Москаль был госпитализирован с подозрением на инсульт. Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, впоследствии стало известно, что диагноз не подтвердили.

Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров также рассказал, что с Москалем все в порядке, инсульт не подтвердился.

У него резко упало давление, но врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию", - сообщил Назаров.

Напомним, Геннадий Москаль был народным депутатом двух созывов, а также председателем Закарпатской ОГА с 15 июля 2015 по 11 июня 2019 года. Прошлой осенью Москаль рассказал, что победил рак.