У політика підозрювали інсульт

У політика підозрювали інсульт

Колишньому голові Закарпатської та Луганської обласних державних адміністрацій Геннадію Москалю стало погано під час прямого ефіру на телеканалі Newsone.

Про це повідомляє видання Vesti, передає RegioNews.

У студії обговорювалося питання, чи міг би очолити Геннадій Москаль якусь із областей, якби йому надійшла пропозиція від діючої влади. Москаль заявив, що виключає таку можливість.

На кадрах видно, що Москаль під час дискусії замовк і почав хитатися.

Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано", - сказав ведучий В'ячеслав Піховшек.

Телеканал перервав ефір, за інформацією ЗМІ, Москаля госпіталізували з підозрою на інсульт. Як повідомляє Telegram-канал Klymenko Time, згодом стало відомо, що діагноз не підтвердили.

Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров також розповів, що з Москалем все в порядку, інсульт не підтвердився.

У нього різко впав тиск, але лікарям швидкої вдалося стабілізувати ситуацію", - повідомив Назаров.

Нагадаємо, Геннадій Москаль був народним депутатом двох скликань, а також головою Закарпатської ОДА з 15 липня 2015 по 11 червня 2019 року. Минулої осені Москаль розповів, що переміг рак.