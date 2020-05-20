Всех призывников будут тестировать на COVID-19 - Минобороны

Набор призывников начнут с 15 июня

Фото: armyinform

Набор призывников начнут с 15 июня

В связи с карантинными мероприятиями в Украине, сроки проведения весеннего призыва перенесены, а для призывников будут проводить обсервацию.

Об этом сообщает АрмияИнформ, передает RegioNews.

По словам начальника отдела управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Николая Качаненко, сейчас проводят только те мероприятия, которые не требуют вызова призывников в военные комиссариаты.

Если будут сняты ограничения карантинных мероприятий из 22 мая, то фактически сразу начнут работу медицинские комиссии. Отправка в войска предварительно планируется с 15 июня до конца июля. В случае же продления карантина, будет приниматься отдельное решение", - сказал офицер.

Он отметил, что менять количество призывников не планируют, государственным бюджетом предусмотрены средства на этот призыв, их объем также определен распоряжением Кабмина.

Качаненко добавил, что для призывников будут проводить обсервацию, но все зависит от карантинных мероприятий, которые будут установлены для отправки в войска.

Срок обсервации - 14 дней. Военнослужащие срочной службы так же будут обеспечены средствами защиты дыхательных путей, антисептиками и тому подобное. И каждый призывник обязательно будет проходить тестирование на коронавирус", - сообщил он.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили 10 раз режим прекращения огня, а также использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.