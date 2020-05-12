Кабмин попросили ослабить карантин для прихожан украинских церквей
Всеукраинский совет церквей попросил разрешить богослужения с прихожанами, но с соблюдением социальной дистанции
Всеукраинский совет церквей попросил разрешить богослужения с прихожанами, но с соблюдением социальной дистанции
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров Украины письмо с просьбой смягчить карантин для религиозных организаций и дать право церкви устанавливать адаптивные ограничения.
Об этом говорится на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает RegioNews.
В частности, Всеукраинский совет церквей просит:
- разрешить богослужения с прихожанами при условии присутствия не более 1 человека на 5 квадратных метров и при наличии средств индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), соблюдения социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих;
- не запрещать богослужения и обряды вне церквей на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных мер;
- требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и на людей, задействованных в организации богослужений, а также на других работников пенсионного возраста, для которых оно является рекомендованным;
- обеспечить доступ священников к учреждениям социальной защиты и предоставляющим паллиативную помощь, в частности путем доступа к ним священников в масках или респираторах, или с помощью видеосвязи.
Отмечается, что письмо с предложениями на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля направили еще 7 мая.
Как ранее сообщалось, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов.
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