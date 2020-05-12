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12 мая 2020, 15:24 13

Кабмин попросили ослабить карантин для прихожан украинских церквей

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12 мая 2020, 15:24 13
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Всеукраинский совет церквей попросил разрешить богослужения с прихожанами, но с соблюдением социальной дистанции
vrciro.org.ua
Всеукраинский совет церквей попросил разрешить богослужения с прихожанами, но с соблюдением социальной дистанции

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров Украины письмо с просьбой смягчить карантин для религиозных организаций и дать право церкви устанавливать адаптивные ограничения.

Об этом говорится на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает RegioNews.

В частности, Всеукраинский совет церквей просит:

  • разрешить богослужения с прихожанами при условии присутствия не более 1 человека на 5 квадратных метров и при наличии средств индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), соблюдения социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих;
  • не запрещать богослужения и обряды вне церквей на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных мер;
  • требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и на людей, задействованных в организации богослужений, а также на других работников пенсионного возраста, для которых оно является рекомендованным;
  • обеспечить доступ священников к учреждениям социальной защиты и предоставляющим паллиативную помощь, в частности путем доступа к ним священников в масках или респираторах, или с помощью видеосвязи.

Отмечается, что письмо с предложениями на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля направили еще 7 мая.

Как ранее сообщалось, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов.


коронавирус Украина карантин церковь
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