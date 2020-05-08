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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 17:10 3

Суд не продлил меру пресечения для волонтера Маруси Зверобой

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08 мая 2020, 17:10 3
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Прокуроры не смогли вовремя подать релевантное ходатайство
Фото: Facebook
Прокуроры не смогли вовремя подать релевантное ходатайство

Печерский районный суд города Киева снял с волонтера и ветерана Маруси Зверобой (Елены Беленькой) все процессуальные обязательства, и таким образом, отказал прокурорам в удовлетворении их ходатайства.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Зверобой Андрей Писаренко, передает RegioNews.

Согласно тексту постановления, ходатайство старшего группы прокуроров в уголовном производстве Александра Декайла суд прокурору вернул, а само постановление обжалованию не подлежит.

Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу " потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле", - написал адвокат.

По его словам, причиной такого решения стало то, что прокуроры Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство.

Напомним, 10 февраля Печерский районный суд Киева принял ходатайство прокурора о мере пресечения для ветерана войны на Донбассе Елены Беленькой (известной также как Маруся Зверобой) в виде личного обязательства.


суд Офис генпрокурора Маруся Зверобой дело
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