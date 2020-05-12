Соединенные Штаты хотят ввести новые санкции против России
В Конгрессе США призывают ввести против России новые и усиленные санкции из-за незаконного удерживания журналистов, активистов, правозащитников и граждан Украины.
Об этом говорится в резолюции Комитета по международным делам Палаты представителей США, передает RegioNews.
Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию Трампа ввести санкции против российских правительственных чиновников, ответственных за эти нарушения прав человека.
Путин - жестокий авторитарный лидер с длительной историей подавления гражданских свобод, в томе числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии", - сообщают в Конгрессе.
Авторами резолюции являются конгрессмен от демократической партии Элиот Энгель и конгрессмен от республиканской партии, старший член комитета по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол.
Российский президент превратил верховенство закона в инструмент репрессий, угрожая политическим оппонентам, лишая свободы активистов, украинцев, религиозных и этнических меньшинств", - сказал Майкл Маккол.
Напомним, по данным разведки США, Китай скрывал полную информацию о коронавирусе.
30 апреля ВОЗ созвала чрезвычайный комитет. На повестке дня один вопрос: пандемия COVID-19. По результатам заседания чрезвычайное положение продлили.
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