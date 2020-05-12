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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 мая 2020, 09:42 32

Соединенные Штаты хотят ввести новые санкции против России

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12 мая 2020, 09:42 32
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Режим Путина продолжает удерживать политических заключенных, в том числе украинцев
Фото: flickr
Режим Путина продолжает удерживать политических заключенных, в том числе украинцев

В Конгрессе США призывают ввести против России новые и усиленные санкции из-за незаконного удерживания журналистов, активистов, правозащитников и граждан Украины.

Об этом говорится в резолюции Комитета по международным делам Палаты представителей США, передает RegioNews.

Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию Трампа ввести санкции против российских правительственных чиновников, ответственных за эти нарушения прав человека.

Путин - жестокий авторитарный лидер с длительной историей подавления гражданских свобод, в томе числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии", - сообщают в Конгрессе.

Авторами резолюции являются конгрессмен от демократической партии Элиот Энгель и конгрессмен от республиканской партии, старший член комитета по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

Российский президент превратил верховенство закона в инструмент репрессий, угрожая политическим оппонентам, лишая свободы активистов, украинцев, религиозных и этнических меньшинств", - сказал Майкл Маккол.

Напомним, по данным разведки США, Китай скрывал полную информацию о коронавирусе.

30 апреля ВОЗ созвала чрезвычайный комитет. На повестке дня один вопрос: пандемия COVID-19. По результатам заседания чрезвычайное положение продлили.


Россия санкции США журналисты
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