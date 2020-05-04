Китай скрывал данные о коронавирусе - разведка США

В КНР не сообщали реальное количество больных новым видом вируса - COVID-19 и не сообщил всю правду о его опасности, чтобы провести закупку лекарств и средств защиты от болезни

Фото: Pixabay

В КНР не сообщали реальное количество больных новым видом вируса - COVID-19 и не сообщил всю правду о его опасности, чтобы провести закупку лекарств и средств защиты от болезни

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Associated Press. В распоряжении журналистов оказался отчет Министерства внутренней безопасности США. Разведка установила, что КНР в январе 2020 года скрывала от ВОЗ высокую степень заразности коронавируса, чтобы выиграть время на закупки лекарств и средств защиты. Кроме этого, власти Китая также отрицали наличие экспортных ограничений и задерживали предоставление своих торговых данных. Напомним, что в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении миром инфекции COVID-19. Как писали RegioNews ранее, 30 апреля ВОЗ созвала чрезвычайный комитет. На повестке дня один вопрос: пандемия COVID-19. По результатам заседания чрезвычайное положение продлили.

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