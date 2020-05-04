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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 14:44 29

Китай скрывал данные о коронавирусе - разведка США

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04 мая 2020, 14:44 29
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В КНР не сообщали реальное количество больных новым видом вируса - COVID-19 и не сообщил всю правду о его опасности, чтобы провести закупку лекарств и средств защиты от болезни
Фото: Pixabay
В КНР не сообщали реальное количество больных новым видом вируса - COVID-19 и не сообщил всю правду о его опасности, чтобы провести закупку лекарств и средств защиты от болезни

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Associated Press.

В распоряжении журналистов оказался отчет Министерства внутренней безопасности США. Разведка установила, что КНР в январе 2020 года скрывала от ВОЗ высокую степень заразности коронавируса, чтобы выиграть время на закупки лекарств и средств защиты.

Кроме этого, власти Китая также отрицали наличие экспортных ограничений и задерживали предоставление своих торговых данных.

Напомним, что в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении миром инфекции COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, 30 апреля ВОЗ созвала чрезвычайный комитет. На повестке дня один вопрос: пандемия COVID-19. По результатам заседания чрезвычайное положение продлили.


коронавирус США разведка КНР
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