Китай скрывал данные о коронавирусе - разведка США
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Associated Press.
В распоряжении журналистов оказался отчет Министерства внутренней безопасности США. Разведка установила, что КНР в январе 2020 года скрывала от ВОЗ высокую степень заразности коронавируса, чтобы выиграть время на закупки лекарств и средств защиты.
Кроме этого, власти Китая также отрицали наличие экспортных ограничений и задерживали предоставление своих торговых данных.
Напомним, что в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении миром инфекции COVID-19.
Как писали RegioNews ранее, 30 апреля ВОЗ созвала чрезвычайный комитет. На повестке дня один вопрос: пандемия COVID-19. По результатам заседания чрезвычайное положение продлили.
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