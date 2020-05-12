Сполучені Штати хочуть ввести нові санкції проти Росії

Режим Путіна продовжує утримувати політичних в'язнів, в тому числі українців

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Режим Путіна продовжує утримувати політичних в'язнів, в тому числі українців

У Конгресі США закликають ввести проти Росії нові та посилені санкції через незаконне утримування журналістів, активістів, правозахисників і громадян України.

Про це йдеться в резолюції Комітету з міжнародних справ Палати представників США, передає RegioNews.

Резолюція закликає Російську Федерацію негайно звільнити політичних в'язнів та закликає адміністрацію Трампа запровадити санкції проти російських урядових чиновників, відповідальних за порушення прав людини.

Путін - жорстокий авторитарний лідер з тривалою історією придушення громадянських свобод, в томі числі свободи преси, свободи слова, політичної опозиції і демократії", - повідомляють в Конгресі.

Авторами резолюції є конгресмен від демократичної партії Еліот Енгель та конгресмен від республіканської партії, старший член комітету з міжнародних справ Палати представників Майкл Маккол.

Російський президент перетворив верховенство закону на інструмент репресій, загрожуючи політичним опонентам, позбавляючи свободи активістів, українців, релігійних та етнічних меншин", - сказав Майкл Маккол.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Китай приховував повну інформацію про коронавірус.

30 квітня ВООЗ скликала надзвичайний комітет. На порядку денному одне питання: пандемія COVID-19. За результатами засідання надзвичайний стан продовжили.