Будуть проблеми: МВФ радить офісу президента не змінювати закон про НАБУ

Це може призвести до перегляду дій Фонду в Україні

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Це може призвести до перегляду дій Фонду в Україні

Керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден застеріг офіс президента від зміни Закону України про Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє видання "Європейській правда", передає RegioNews.

На думку Глави МВФ в Україні, відповіддю на такі дії буде перегляд дій Фонду в Україні.

Відомо, що МВФ у понеділок адресувало лист заступникам керівника офісу президента Юлії Ковалів та Андрію Смирнову.

У ньому йдеться про те, що раніше запропоновані деякими депутатами зміни до законодавства, які спрощують звільнення керівника НАБУ, є шкідливими для продовження співпраці України з МВФ.

На думку Фонду, такі зміни знівелюють незалежність Бюро, яка є важливим елементом попередніх програм МВФ.

Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми", - заявив керівник місії Фонду.

Мова йде про законопроєкти №3133 авторства Олексія Гончаренка ("Євросолідарність) і депутатів від фракцій ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Батьківщина", і №3180 авторства "слуг народу" Качури та Дубінського.

Нагадаємо, у 2020 році Україна сподівається отримати суттєву допомогу від Міжнародного валютного фонду.

Наразі Україна розраховує отримати допомогу за програмою розширеного фінансування, про яку з МВФ домовилися наприкінці минулого року.