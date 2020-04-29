Будуть проблеми: МВФ радить офісу президента не змінювати закон про НАБУ
Керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден застеріг офіс президента від зміни Закону України про Національне антикорупційне бюро.
Про це повідомляє видання "Європейській правда", передає RegioNews.
На думку Глави МВФ в Україні, відповіддю на такі дії буде перегляд дій Фонду в Україні.
Відомо, що МВФ у понеділок адресувало лист заступникам керівника офісу президента Юлії Ковалів та Андрію Смирнову.
У ньому йдеться про те, що раніше запропоновані деякими депутатами зміни до законодавства, які спрощують звільнення керівника НАБУ, є шкідливими для продовження співпраці України з МВФ.
На думку Фонду, такі зміни знівелюють незалежність Бюро, яка є важливим елементом попередніх програм МВФ.
Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми", - заявив керівник місії Фонду.
Мова йде про законопроєкти №3133 авторства Олексія Гончаренка ("Євросолідарність) і депутатів від фракцій ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Батьківщина", і №3180 авторства "слуг народу" Качури та Дубінського.
Нагадаємо, у 2020 році Україна сподівається отримати суттєву допомогу від Міжнародного валютного фонду.
Наразі Україна розраховує отримати допомогу за програмою розширеного фінансування, про яку з МВФ домовилися наприкінці минулого року.
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