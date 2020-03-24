Суд открыл производство по иску Гладковского к НАПК

Окружной административный суд Киева открыл производство в административном деле по иску бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского до Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

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Окружной административный суд Киева открыл производство в административном деле по иску бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского до Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на решение суда.

"Истец просит суд признать противоправными и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 годы. Среди других требований иска – отменить решение НАПК, которым был утвержден обоснованный вывод об обнаружении признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено решение о результатах проверки декларации Олега Гладковского за 2015 год в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд будет рассматривать дело в письменном производстве без уведомления участников дела.

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского и одновременно определил, что он может внести залог в более 10,5 миллиона гривен. Уже 21 октября Гладковський покинул стены СИЗО после внесенного за него залога.