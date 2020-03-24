Французские СМИ: Киев считает донбасских сепаратистов стороной переговоров

Президент Украины под давлением России соглашается вести переговоры на равных с незаконными вооруженными группировками на востоке страны

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Президент Украины под давлением России соглашается вести переговоры на равных с незаконными вооруженными группировками на востоке страны

"Киев признает донбасских сепаратистов стороной переговоров”, - цитирует RegioNews статью французского журналиста Стефана Сиоана, который живет и работает в Киеве для издания Le Figaro.

По словам автора, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский повел свою страну к подписанию документа, который прямо признает самопровозглашенные группировки в Донецке и Луганске легитимными политическими сторонами переговоров, под политическим и военным давлением России.

Речь идет о заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, где подписали документ о создании политического "консультативного совета", в котором сепаратисты становятся стороной переговоров с Киевом.

Журналист подчеркивает, что этот маневр позволяет России уйти с передовой в тыл, получив в этой раде статус "гаранта-наблюдателя", как и Франция и Германия. И это большая победа для россиян, которые очень активно подталкивали Киев к переходу на их сторону в минских договоренностях. Киев сдался, и в Донецке теперь празднуют. Лидер сепаратистов Денис Пушилин уже заявил, что начат "прямой диалог", а глава президентского офиса Андрей Ермак уверяет, что "нет никакого прямого диалога, никакого признания, просто платформа для общения". Но после публикации документа начал нарастать гнев, активисты говорят о "государственной измене" и "власти коллаборантов с Россией".

И даже вне патриотических кругов возникает тревога, которая охватывает и поклонников Зеленского, ведь 60 депутатов от президентской партии "Слуга народа" подписали письмо к президенту с осуждением "непрозрачных переговоров с Россией", котороей, по словам автора текста, стало первой публичной пощечиной для Зеленского.

В этой статье автор также процитировал слова первого, кто подписал письмо - депутата Егора Чернова, русскоязычного выходца с востока Украины: этот "консультативный совет", по его мнению, является "первым шагом к тому, чтобы Россия избежала ответственности по своим обязательствам в нынешнем конфликте, который она хочет превратить в обычную гражданскую войну и заставить Украину пойти на прямые переговоры с марионеточными органами в Донецке и Луганске". По словам Чернова, не может быть и речи о том, чтобы уладить этот конфликт иначе как с Россией, которая является "государством-агрессором".

"Зеленский идет по краю ущелья, потому что даже близкий друг президента Александр Ткаченко, которого он хотел сделать мэром Киева, подписал письмо”, - пишет французский журналист.

"Пощечина может иметь разрушительные последствия в то время, когда партия Зеленского собирается принимать важные законы по поддержке пророссийских сил", – говорится в статье. Автор напоминает, что после того, как 13 марта Зеленский призвал сограждан не устраивать политических демонстраций во время преодоления коронавируса, уже на ближайших выходных несколько тысяч человек не испугались вируса и собрались перед президентским офисом, чтобы осудить предательство президента".