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24 марта 2020, 12:20 2

Генпрокурор вызвала Сытника и Холодницкого на совещание

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24 марта 2020, 12:20 2
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В Офисе генерального прокурора Украины проходит совместное совещание руководства Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины
Фото: pgo.gov.ua
В Офисе генерального прокурора Украины проходит совместное совещание руководства Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Как отмечается, совещание собрано относительно эффективности работы НАБУ и САП.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, Директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий в ходе совещания планируют обсудить актуальные проблемы выявления и эффективность расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением ущерба, причиненного государству коррупционными преступлениями", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта ВРУ поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. В Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.

23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу.


Офис генерального прокурора Артем Сытник Назар Холодницкий Ирина Венедиктова коррупция
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