Генпрокурор вызвала Сытника и Холодницкого на совещание

В Офисе генерального прокурора Украины проходит совместное совещание руководства Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины

Фото: pgo.gov.ua

В Офисе генерального прокурора Украины проходит совместное совещание руководства Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Как отмечается, совещание собрано относительно эффективности работы НАБУ и САП.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, Директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий в ходе совещания планируют обсудить актуальные проблемы выявления и эффективность расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением ущерба, причиненного государству коррупционными преступлениями", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта ВРУ поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. В Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.

23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу.