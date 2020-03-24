Генпрокурор вызвала Сытника и Холодницкого на совещание
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса.
Как отмечается, совещание собрано относительно эффективности работы НАБУ и САП.
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, Директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий в ходе совещания планируют обсудить актуальные проблемы выявления и эффективность расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением ущерба, причиненного государству коррупционными преступлениями", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта ВРУ поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. В Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.
23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу.
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