Генпрокурор визвала Ситника і Холодницького на нараду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу.
Як зазначається, нарада зібрана щодо ефективності роботи НАБУ і САП.
"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, Директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький в ході наради планують обговорити актуальні проблеми виявлення та ефективність розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов’язані із відшкодуванням збитків, завданих державі корупційними злочинами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 березня ВРУ підтримала кандидатуру Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України. У Раді Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи, відновити інституцію прокуроратури, зробивши її ефективною та дієвою.
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