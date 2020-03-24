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24 березня 2020, 12:20 2

Генпрокурор визвала Ситника і Холодницького на нараду

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24 березня 2020, 12:20 2
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В Офісі генерального прокурора України проходить спільна нарада керівництва Офісу та Національного антикорупційного бюро України
Фото: pgo.gov.ua
В Офісі генерального прокурора України проходить спільна нарада керівництва Офісу та Національного антикорупційного бюро України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу.

Як зазначається, нарада зібрана щодо ефективності роботи НАБУ і САП.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, Директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький в ході наради планують обговорити актуальні проблеми виявлення та ефективність розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов’язані із відшкодуванням збитків, завданих державі корупційними злочинами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня ВРУ підтримала кандидатуру Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України. У Раді Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи, відновити інституцію прокуроратури, зробивши її ефективною та дієвою.

23 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб кабінету міністрів України під час здійснення заходів, спрямованих на протидію коронавірусу


Офис генерального прокурора Артем Ситник Назар Холодницкий Ірина Венедіктова корупція
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