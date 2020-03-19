Шмыгаль не будет подписывать решение об ограничении импорта угля и электроэнергии
Об этом со ссылкой на издание "Главком" передает RegioNews.
Сообщается, что Владимир Зеленский дал поручение ограничивать поставки из РФ еще в конце февраля. Это решение Кабинет министров выполнил, правда в процессе доработки решения правительства возникли вопросы.
"В первую очередь, чем обосновать такую пошлину в 65%. Для этого сначала надо начать антидемпинговое расследование, а затем вводить пошлины, иначе Россия может обжаловать решение в ВТО", - цитирует издание слова источника в Кабмине.
Ранее сообщалось, что Кабмин в ходе заседания 18 марта приняло решение о введении с 1 апреля 2020 спецпошлины 65% на импорт электроэнергии и угля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном.
Также Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан.
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