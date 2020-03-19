Шмигаль не буде підписувати рішення про обмеження імпорту вугілля і електроенергії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не планує підписувати рішення про обмеження імпорту електроенергії і ввезення вугілля

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не планує підписувати рішення про обмеження імпорту електроенергії і ввезення вугілля

Про це з посиланням на видання "Главком" передає RegioNews.

Повідомляється, що Володимир Зеленський дав доручення обмежувати поставки з РФ ще наприкінці лютого. Це рішення Кабінет міністрів виконав, щоправда в процесі доопрацювання рішення уряду виникли питання.

"В першу чергу, чим обґрунтувати таке мито в 65%. Для цього спочатку треба почати антидемпінгове розслідування, а потім вводити мита, інакше Росія може оскаржити рішення в СОТ", - цитує видання слова джерела в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін в ході засідання 18 березня прийняв рішення про запровадження з 1 квітня 2020 року спецмита 65% на імпорт електроенергії та вугілля.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував уряду розглянути можливість відшкодування частини комунальних платежів певним категоріям громадян.