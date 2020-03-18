Телеканал ICTV извинился за субтитры во время обращения Зеленского

В телеканале ICTV извинились за техническую ошибку, которая произошла 17 марта в 22:30 во время трансляции обращения Президента Украины Владимира Зеленского

Фото: скриншот обращения

В телеканале ICTV извинились за техническую ошибку, которая произошла 17 марта в 22:30 во время трансляции обращения Президента Украины Владимира Зеленского

Об этом передает RegioNews. "Учитывая важность обращения Президента, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов для того, чтобы как можно больше людей, в частности тех, кто не смотрят новости, все равно получили бы эту общественно важную информацию", - сообщили в ICTV. На телеканале призвали всех зрителей и журналистов обращать внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения, в котором Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призывал регистрироваться в системе МИД "Друг" или обращаться в посольства Украины в разных странах. "Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть внимательными к ситуации, соблюдать все важные советы, сохранять карантин", - отмечается в сообщении. Также в ICTV призвали всех, кто распространял скриншот этой досадной оплошности, распространить ролики о способах предупреждения коронавируса.

.