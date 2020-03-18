Телеканал ICTV вибачився за субтитри під час звернення Зеленського
Про це передає RegioNews.
"З огляду на важливість звернення Президента, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів для того, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали б цю суспільно важливу інформацію", - повідомили в ICTV.
На телеканалі закликали всіх глядачів і журналістів звертати увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення, в якому Володимир Зеленський пояснював, як громадянам України, які зараз перебувають за кордоном, повернутися додому, і закликав реєструватися в системі МЗС "Друг" або звертатися в посольства України в різних країнах.
"Телеканал ICTV звертається до всіх громадян України і просить бути уважними до ситуації, дотримуватися всі важливі поради, зберігати карантин", - зазначається в повідомленні.
Також в ICTV закликали всіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, поширити ролики про способи попередження коронавірусу.
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