Телеканал ICTV вибачився за субтитри під час звернення Зеленського

У телеканалі ICTV вибачилися за технічну помилку, яка сталася 17 березня о 22:30 під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського

Фото: скріншот звернення

У телеканалі ICTV вибачилися за технічну помилку, яка сталася 17 березня о 22:30 під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського

Про це передає RegioNews.

"З огляду на важливість звернення Президента, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів для того, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали б цю суспільно важливу інформацію", - повідомили в ICTV.

На телеканалі закликали всіх глядачів і журналістів звертати увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення, в якому Володимир Зеленський пояснював, як громадянам України, які зараз перебувають за кордоном, повернутися додому, і закликав реєструватися в системі МЗС "Друг" або звертатися в посольства України в різних країнах.

"Телеканал ICTV звертається до всіх громадян України і просить бути уважними до ситуації, дотримуватися всі важливі поради, зберігати карантин", - зазначається в повідомленні.

Також в ICTV закликали всіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, поширити ролики про способи попередження коронавірусу.