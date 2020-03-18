13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
15:28  18 березня
Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто
14:41  18 березня
Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 15:12 7

Телеканал ICTV вибачився за субтитри під час звернення Зеленського

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 15:12 7
Читайте также на русском языке
У телеканалі ICTV вибачилися за технічну помилку, яка сталася 17 березня о 22:30 під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського
Фото: скріншот звернення
У телеканалі ICTV вибачилися за технічну помилку, яка сталася 17 березня о 22:30 під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського

Про це передає RegioNews.

"З огляду на важливість звернення Президента, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів для того, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали б цю суспільно важливу інформацію", - повідомили в ICTV.

На телеканалі закликали всіх глядачів і журналістів звертати увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення, в якому Володимир Зеленський пояснював, як громадянам України, які зараз перебувають за кордоном, повернутися додому, і закликав реєструватися в системі МЗС "Друг" або звертатися в посольства України в різних країнах.

"Телеканал ICTV звертається до всіх громадян України і просить бути уважними до ситуації, дотримуватися всі важливі поради, зберігати карантин", - зазначається в повідомленні.

Також в ICTV закликали всіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, поширити ролики про способи попередження коронавірусу.


Владимир Зеленский ICTV
Зеленський узаконив покарання за порушення правил карантину
18 березня 2020, 12:30
Ми всіх вас повернемо: Зеленський звернувся до українців за кордоном
18 березня 2020, 08:36
Зеленський створив координаційну раду з протидії коронавірусу
16 березня 2020, 14:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »