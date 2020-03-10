11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
15:17  10 марта
Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения
14:06  10 марта
Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 16:00 4

Судья по делу Федины является гражданской женой судьи, который выносил приговоры автомайдановцам

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 16:00 4
Читайте також українською мовою
Судья Кристина Константинова, которая председательствует в деле об угрозах нардепа София Федина в адрес президента Владимира Зеленского, является гражданской женой одиозного судьи Виктора Кицюка, который выносил приговоры Автомайдану. Именно Константинова подписала также решение о силовом приводе Порошенко на допрос в ГБР
Фото: 5.ua
Судья Кристина Константинова, которая председательствует в деле об угрозах нардепа София Федина в адрес президента Владимира Зеленского, является гражданской женой одиозного судьи Виктора Кицюка, который выносил приговоры Автомайдану. Именно Константинова подписала также решение о силовом приводе Порошенко на допрос в ГБР

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Сергей Высоцкий, пишет RegioNews.

О! Я тут порився в гуглі і знайшов цікаве! Суддя, яка судить Sofiya Fedyna - Крістіна Константінова є цивільною дружиною...

Опубліковано Sergey Vysotsky Вівторок, 10 березня 2020 р.

"Судья, которая судит Софию Федину - Кристина Константинова - является гражданской женой одиозного судьи Виктора Кицюка. По состоянию на 2018 год, по крайней мере, именно так указано в декларациях", - написал нардеп.

Он напомнил, что судья Кицюк известен тем, что именно он во время Майдана по указанию режима Януковича выносил приговоры Автомайдана.

"Доказано, что была взломана система автораспределения суда и дела Майдана прицельно попадали трем судьям, в том числе Кицюку. Сейчас его гражданская жена ведет судилище над Софией Фединой. Волонтером, политиком и участницей Майдана. Вот такой интересный семейный подряд", - подчеркнул Высоцкий.

"АПДЕЙТ: эта же судьяподписала также решение о силовом приводе Порошенко на допрос.У нас нарисовался новый судья Киреев", - резюмировал Высоцкий.


Софія Федина
Нардеп Федина пришла в ГБР
12 февраля 2020, 13:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »