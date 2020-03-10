Судья по делу Федины является гражданской женой судьи, который выносил приговоры автомайдановцам

Судья Кристина Константинова, которая председательствует в деле об угрозах нардепа София Федина в адрес президента Владимира Зеленского, является гражданской женой одиозного судьи Виктора Кицюка, который выносил приговоры Автомайдану. Именно Константинова подписала также решение о силовом приводе Порошенко на допрос в ГБР

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Судья Кристина Константинова, которая председательствует в деле об угрозах нардепа София Федина в адрес президента Владимира Зеленского, является гражданской женой одиозного судьи Виктора Кицюка, который выносил приговоры Автомайдану. Именно Константинова подписала также решение о силовом приводе Порошенко на допрос в ГБР

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Сергей Высоцкий, пишет RegioNews. О! Я тут порився в гуглі і знайшов цікаве! Суддя, яка судить Sofiya Fedyna - Крістіна Константінова є цивільною дружиною... Опубліковано Sergey Vysotsky Вівторок, 10 березня 2020 р. "Судья, которая судит Софию Федину - Кристина Константинова - является гражданской женой одиозного судьи Виктора Кицюка. По состоянию на 2018 год, по крайней мере, именно так указано в декларациях", - написал нардеп. Он напомнил, что судья Кицюк известен тем, что именно он во время Майдана по указанию режима Януковича выносил приговоры Автомайдана. "Доказано, что была взломана система автораспределения суда и дела Майдана прицельно попадали трем судьям, в том числе Кицюку. Сейчас его гражданская жена ведет судилище над Софией Фединой. Волонтером, политиком и участницей Майдана. Вот такой интересный семейный подряд", - подчеркнул Высоцкий. "АПДЕЙТ: эта же судьяподписала также решение о силовом приводе Порошенко на допрос.У нас нарисовался новый судья Киреев", - резюмировал Высоцкий.

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