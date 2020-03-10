Судья по делу Федины является гражданской женой судьи, который выносил приговоры автомайдановцам
Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Сергей Высоцкий, пишет RegioNews.
О! Я тут порився в гуглі і знайшов цікаве! Суддя, яка судить Sofiya Fedyna - Крістіна Константінова є цивільною дружиною...Опубліковано Sergey Vysotsky Вівторок, 10 березня 2020 р.
"Судья, которая судит Софию Федину - Кристина Константинова - является гражданской женой одиозного судьи Виктора Кицюка. По состоянию на 2018 год, по крайней мере, именно так указано в декларациях", - написал нардеп.
Он напомнил, что судья Кицюк известен тем, что именно он во время Майдана по указанию режима Януковича выносил приговоры Автомайдана.
"Доказано, что была взломана система автораспределения суда и дела Майдана прицельно попадали трем судьям, в том числе Кицюку. Сейчас его гражданская жена ведет судилище над Софией Фединой. Волонтером, политиком и участницей Майдана. Вот такой интересный семейный подряд", - подчеркнул Высоцкий.
"АПДЕЙТ: эта же судьяподписала также решение о силовом приводе Порошенко на допрос.У нас нарисовался новый судья Киреев", - резюмировал Высоцкий.
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