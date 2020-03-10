Суддя у справі Федини є цивільною дружиною судді, який ухвалював вироки автомайданівцям

Суддя Крістіна Константінова, яка головує у справі щодо погроз нардепа Софії Федини на адресу президента Володимира Зеленського, є цивільною дружиною одіозного судді Віктора Кицюка, який виносив вироки Автомайдану. Саме Константінова підписала також рішення про примусовий привід Порошенка на допит до ДБР

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Суддя Крістіна Константінова, яка головує у справі щодо погроз нардепа Софії Федини на адресу президента Володимира Зеленського, є цивільною дружиною одіозного судді Віктора Кицюка, який виносив вироки Автомайдану. Саме Константінова підписала також рішення про примусовий привід Порошенка на допит до ДБР

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат України VIII скликання Сергій Висоцький,пише RegioNews. О! Я тут порився в гуглі і знайшов цікаве! Суддя, яка судить Sofiya Fedyna - Крістіна Константінова є цивільною дружиною... Опубліковано Sergey Vysotsky Вівторок, 10 березня 2020 р. "Суддя, яка судить Софію Федину – Крістіна Константінова – є цивільною дружиною одіозного судді Віктора Кицюка. Станом на 2018 рік, принаймні, саме так вказано в деклараціях", – написав нардеп. Він нагадав, що cуддя Кицюк відомий тим, що саме він під час Майдану за вказівкою режиму Януковича виносив вироки Автомайдану. "Доведено, що була зламана система авторозподілу суду і справи Майдану прицільно потрапляли до трьох судей, у тому числі до Кицюка. Зараз його цивільна дружина веде судилище над Софією Фединою. Волонтеркою, політиком та учасницею Майдану. Ось такий цікавий сімейний підряд", – наголосив Висоцький. "АПДЕЙТ: саме ця ж суддя підписала рішення про примусовий привід Порошенко на допит. В нас намалювалася новий суддя Кірєєв, - резюмував Висоцький.

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