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10 березня 2020, 16:00 4

Суддя у справі Федини є цивільною дружиною судді, який ухвалював вироки автомайданівцям

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10 березня 2020, 16:00 4
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Суддя Крістіна Константінова, яка головує у справі щодо погроз нардепа Софії Федини на адресу президента Володимира Зеленського, є цивільною дружиною одіозного судді Віктора Кицюка, який виносив вироки Автомайдану. Саме Константінова підписала також рішення про примусовий привід Порошенка на допит до ДБР
Фото: 5.ua
Суддя Крістіна Константінова, яка головує у справі щодо погроз нардепа Софії Федини на адресу президента Володимира Зеленського, є цивільною дружиною одіозного судді Віктора Кицюка, який виносив вироки Автомайдану. Саме Константінова підписала також рішення про примусовий привід Порошенка на допит до ДБР

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат України VIII скликання Сергій Висоцький,пише RegioNews.

О! Я тут порився в гуглі і знайшов цікаве! Суддя, яка судить Sofiya Fedyna - Крістіна Константінова є цивільною дружиною...

Опубліковано Sergey Vysotsky Вівторок, 10 березня 2020 р.

"Суддя, яка судить Софію Федину – Крістіна Константінова – є цивільною дружиною одіозного судді Віктора Кицюка. Станом на 2018 рік, принаймні, саме так вказано в деклараціях", – написав нардеп.

Він нагадав, що cуддя Кицюк відомий тим, що саме він під час Майдану за вказівкою режиму Януковича виносив вироки Автомайдану.

"Доведено, що була зламана система авторозподілу суду і справи Майдану прицільно потрапляли до трьох судей, у тому числі до Кицюка. Зараз його цивільна дружина веде судилище над Софією Фединою. Волонтеркою, політиком та учасницею Майдану. Ось такий цікавий сімейний підряд", – наголосив Висоцький.

"АПДЕЙТ: саме ця ж суддя підписала рішення про примусовий привід Порошенко на допит. В нас намалювалася новий суддя Кірєєв, - резюмував Висоцький.


Софія Федина
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