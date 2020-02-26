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Сурков заявил СМИ, что Украины нет
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26 февраля 2020, 11:05 4

Сурков заявил СМИ, что Украины нет

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26 февраля 2020, 11:05 4
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бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет
Фото: пресс-служба
бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет

Об этом он сказал в интервъю "Актуальные комментарии", сообщает RegioNews.

"Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?" – сказал Сурков.

Он добавил, что является укрооптимистом.

"То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", – заявил Сурков.

Экс-советник Путина добавил, что отношения с Украиной никогда простыми не были, даже во времена СССР.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова с должности своего помощника.

Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины увольнения Суркова не уточнили.


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