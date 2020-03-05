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05 марта 2020, 10:45 2

Слухи о коронавирусе в Рени Одесской области не подтвердились

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05 марта 2020, 10:45 2
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Подозрения на коронавирус у ребенка в Рени Одесской области не подтвердились - оказалось, что он болен обычным гриппом
Фото: Избирком
Подозрения на коронавирус у ребенка в Рени Одесской области не подтвердились - оказалось, что он болен обычным гриппом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Игорь Плехов, передает RegioNews.

"По последней информации, подозрения на коронавирус у ребенка не подтвердилось, тест показал обычный грипп. Убедительная просьба не верить публикациям местных идиотов, хотел назвать их по другому, но я все-таки мэр", - написал он.

Ребенка с подозрением на болезнь госпитализировали и диагностировали грипп А.

По последней информации подозрения на короновирусом у ребёнка не подтвердилось ,тест показал обычный грип .Убедительная...

Опубліковано Игорем Плеховим Середа, 4 березня 2020 р.

Как пишет Избирком, вчера 4 марта, заместитель городского головы Сергей Кобенко сообщил, что в Рени выявлены первые пациенты, у которых подозревают коронавирус, но попросил не поддаваться панике и опубликовал официальный комментарий мэра.

СМИ сообщали, что около 5 дней назад житель Рени приехал из Италии и 4 марта обратился в медучреждение. На данный момент пациент изолирован дома. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Между тем все школы и детские сады города закрыты на карантин, но как сообщили местным жителям, из-за большого количества заболевших обычными гриппом и ОРВИ.


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