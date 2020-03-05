Слухи о коронавирусе в Рени Одесской области не подтвердились

Подозрения на коронавирус у ребенка в Рени Одесской области не подтвердились - оказалось, что он болен обычным гриппом

Фото: Избирком

Подозрения на коронавирус у ребенка в Рени Одесской области не подтвердились - оказалось, что он болен обычным гриппом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Игорь Плехов, передает RegioNews. "По последней информации, подозрения на коронавирус у ребенка не подтвердилось, тест показал обычный грипп. Убедительная просьба не верить публикациям местных идиотов, хотел назвать их по другому, но я все-таки мэр", - написал он. Ребенка с подозрением на болезнь госпитализировали и диагностировали грипп А. По последней информации подозрения на короновирусом у ребёнка не подтвердилось ,тест показал обычный грип .Убедительная... Опубліковано Игорем Плеховим Середа, 4 березня 2020 р. Как пишет Избирком, вчера 4 марта, заместитель городского головы Сергей Кобенко сообщил, что в Рени выявлены первые пациенты, у которых подозревают коронавирус, но попросил не поддаваться панике и опубликовал официальный комментарий мэра. СМИ сообщали, что около 5 дней назад житель Рени приехал из Италии и 4 марта обратился в медучреждение. На данный момент пациент изолирован дома. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Между тем все школы и детские сады города закрыты на карантин, но как сообщили местным жителям, из-за большого количества заболевших обычными гриппом и ОРВИ.

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