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24 февраля 2020, 13:36 21

Глава Минздрава: Эвакуированы из Уханя украинцы уже танцевали в коридоре сальсу

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24 февраля 2020, 13:36 21
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Эвакуированные из-за эпидемии коронавируса из китайской провинции Ухань украинцы чувствуют себя хорошо, по состоянию на 24 февраля у них не обнаружено никаких признаков опасного заболевания.
Эвакуированные из-за эпидемии коронавируса из китайской провинции Ухань украинцы чувствуют себя хорошо, по состоянию на 24 февраля у них не обнаружено никаких признаков опасного заболевания.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на видеосюжет ТСН.

Министр здравоохранения'я Зоряна Скалецкая заявила, что у членов экипажа и пассажиров, которые прибыли бортом из Уханя в украинский медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области, не выявлено никаких признаков опасной атипичной пневмонии, которая свирепствует в КНР.

"Я постоянно общаюсь с экипажем. У них все прекрасно, они обустроились, все свои вопросы с бытом уже решили. Если мы говорим об эвакуированных из города Ухань, которые живут в том же доме, что и я, вчера мне показывали видео, как они в коридоре танцевали сальсу, что-то латино-американское. На самом деле отошли от усталости, от перелета и восстановили силы, и все очень прекрасно”, - рассказала журналистам глава Минздрава.

Напомним, что 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары” на Полтавщине. А в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.


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