Стали известны результаты тестов на коронавирус у эвакуированных из Уханя украинцев
Об этом на брифинге заявил советник премьер-министра Украины Антон Турупалов, сообщают RegioNews.
"Мы сегодня получили первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб, результаты которых сегодня к нам поступили, оказались негативными. То есть, мы точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет коронавируса", - заявил Турупалов.
Советник главы правительства добавил, что результаты остальных обследований, которые прошли украинцы, которые сейчас находятся в обсервации в полтавском поселке Новые Санжары, будут известны позже.
Как сообщалось ранее, во время проведения превентивных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе на границе будут проверять всех, кто приезжает из стран, где зафиксировано заболевание коронавирусом.
- 17:54 26 февраля Уволены одесские полицейские, которые обокрали офис во время обысков
- 17:54 26 февраля Евровидение могут отменить из-за распространения смертельного вируса
- 17:54 26 февраля Кропивничанка выиграла паралимпийский чемпионат мира
- 17:53 26 февраля На Закарпатье в ПП "Тиса" температуру проверили более 2000 приезжих (Видео)
- 17:46 26 февраля "Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ
- 17:38 26 февраля Чиновник Житомирской ОГА попался на взятке
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная