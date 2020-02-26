Стали известны результаты тестов на коронавирус у эвакуированных из Уханя украинцев

У эвакуированных из китайской провинции Ухань, где с начала зимы свирепствует опасный коронавирус, граждан Украины и членов экипажа, которые доставили их на родину, возбудителя атипичной пневмонии не обнаружили

Фото: Facebook

У эвакуированных из китайской провинции Ухань, где с начала зимы свирепствует опасный коронавирус, граждан Украины и членов экипажа, которые доставили их на родину, возбудителя атипичной пневмонии не обнаружили

Об этом на брифинге заявил советник премьер-министра Украины Антон Турупалов, сообщают RegioNews. "Мы сегодня получили первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб, результаты которых сегодня к нам поступили, оказались негативными. То есть, мы точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет коронавируса", - заявил Турупалов. Советник главы правительства добавил, что результаты остальных обследований, которые прошли украинцы, которые сейчас находятся в обсервации в полтавском поселке Новые Санжары, будут известны позже. Как сообщалось ранее, во время проведения превентивных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе на границе будут проверять всех, кто приезжает из стран, где зафиксировано заболевание коронавирусом.

.