Пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Указано, что при оформлении рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста.
"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - информируют пограничники.
Тем же рейсом по приглашению той же организации в Киев прилетела москвичка 1983 года рождения. Указано, что женщина обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове.
"На своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не удалось попасть на лекции в Киев", - отметили в пограничной службе.
Так, россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезжать в нашу страну 3 года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.
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