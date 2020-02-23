Пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину

В аэропорту "Киев" пограничники не пропустили в Украину двух граждан России - писателя и журналиста

Фото: ГПСУ

В аэропорту "Киев" пограничники не пропустили в Украину двух граждан России - писателя и журналиста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Указано, что при оформлении рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - информируют пограничники.

Тем же рейсом по приглашению той же организации в Киев прилетела москвичка 1983 года рождения. Указано, что женщина обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове.

"На своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не удалось попасть на лекции в Киев", - отметили в пограничной службе.

Так, россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезжать в нашу страну 3 года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.