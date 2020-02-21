В МОЗ опровергли, что Скалецкая покинула санаторий "Новые Санжары"

Министр Зоряна Скалецкая не покидала территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины

Фото: МОЗ

Министр Зоряна Скалецкая не покидала территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, сообщает RegioNews.

По его словам, Скалецкая не покидала санаторий, однако находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет.

"Скалецкая не покинула место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно, и подолгу общается с нашими гражданами - если вы на связи с ними, просьба чтобы они это подтвердили. Она находится в "Новых Санжарах", - заявил Коваль.

Также замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что начальник медицинского центра Александр Блинов ошибся в том, что Скалецкая оставляла базу.

В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).