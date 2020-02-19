Эвакуация из Китая: Минздрав засекретил пункты приема украинцев
Как передает RegioNews, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.
По его словам, все четыре места находятся в разных городах Украины.
"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль.
Также он заверил, что приняты все меры, чтобы предупредить попадание коронавируса в Украину.
"Мы вполне готовы к приему граждан. Приняты все меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, если этого не удастся сделать, есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - сказал Коваль.
Напомним, ночью, 19 февраля, из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом. Всего в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
Местные жители в разных регионах выступили против приема украинцев, которые прилетят из Китая. Сегодня в Микулинецком районе Тернопольской области проходят массовые протесты против поселения эвакуированных в местный санаторий. Городской председатель Тернополя также против таких действий.
В пгт Шкло на Львовщине местная община также выступила против, как и в Обухове на Киевщине.
Отметим, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.
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