Эвакуация из Китая: Минздрав засекретил пункты приема украинцев

Для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которые сегодня должны велететь из Уханя, готовы все четыре пункта приема

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Для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которые сегодня должны велететь из Уханя, готовы все четыре пункта приема

Как передает RegioNews, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

По его словам, все четыре места находятся в разных городах Украины.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль.

Также он заверил, что приняты все меры, чтобы предупредить попадание коронавируса в Украину.

"Мы вполне готовы к приему граждан. Приняты все меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, если этого не удастся сделать, есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - сказал Коваль.

Напомним, ночью, 19 февраля, из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом. Всего в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Местные жители в разных регионах выступили против приема украинцев, которые прилетят из Китая. Сегодня в Микулинецком районе Тернопольской области проходят массовые протесты против поселения эвакуированных в местный санаторий. Городской председатель Тернополя также против таких действий.

В пгт Шкло на Львовщине местная община также выступила против, как и в Обухове на Киевщине.

Отметим, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.