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19 февраля 2020, 14:27 36

Эвакуация из Китая: все украинцы прибыли в аэропорт Уханя (ФОТО)

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19 февраля 2020, 14:27 36
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Украинцы и иностранцы, которые 19 февраля спецрейсом будут эвакуированы в Украине, прибыли в терминалов международного аэропорта города Ухань
Фото: china.mfa.gov.ua
Украинцы и иностранцы, которые 19 февраля спецрейсом будут эвакуированы в Украине, прибыли в терминалов международного аэропорта города Ухань

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе посольства Украины в Китае.

"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт г. Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всех эвакуированных из города Ухань и других городов провинции Хубэй доставили в международный аэропорт Тяньхэ в городе Ухань автобусами.

Всего в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Чуть позже началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс.

В свою очередь, китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Chinese Journal of Epidemiology, у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Также ученые отмечают, что приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.

Напомним, ночью, 19 февраля, из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом.

В Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.


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