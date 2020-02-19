Эвакуация из Китая: все украинцы прибыли в аэропорт Уханя (ФОТО)
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе посольства Украины в Китае.
"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт г. Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всех эвакуированных из города Ухань и других городов провинции Хубэй доставили в международный аэропорт Тяньхэ в городе Ухань автобусами.
Всего в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
Чуть позже началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс.
В свою очередь, китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Chinese Journal of Epidemiology, у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.
Также ученые отмечают, что приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.
Напомним, ночью, 19 февраля, из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом.
В Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.
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