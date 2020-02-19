Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева

Ночью, 19 февраля, из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом

Ночью, 19 февраля, из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом

Согласно данным системы мониторинга авиаперелетов flightradar, он вылетел в 3:01.



Сейчас самолет направляется в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.



Как известно, обратный рейс из Уханя PQ7302 заявлен за таким же маршрутом - сначала в Алматы, а оттуда - в Украину. В аэропорт Борисполь самолет должен прибыть в 08:05 в четверг, 20 февраля.



Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью готова к эвакуации своих граждан из Китая, чтобы не допустить их заражения смертельным коронавирусом.



Глава МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань.

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