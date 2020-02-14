Обуховский райсовет протестует против коронавируса

Вероятным местом карантина для Украинской, что прилетят из Китая называют санаторий "Пролисок" в Обухове Киевской области. Персонал санатория и местные жители выступают против размещения эвакуированных в оздоровительном центре

На фото: санаторий "Пролисок"

Вероятным местом карантина для Украинской, что прилетят из Китая называют санаторий "Пролисок" в Обухове Киевской области. Персонал санатория и местные жители выступают против размещения эвакуированных в оздоровительном центре

О возможном месте карантина сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в интервью телеканалу ZIK, информирует RegioNews. В Обухове происходит внеочередная сессия районного совета. На повестке дня - "недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории населенных пунктов Обуховского района", говорится в распоряжении о созыве сессии. Коллектив санатория "Пролисок" также высказался против приема эвакуированных украинском, мотивируя отказ тем, что в центр оздоравливает исключительно детей. Одновременно в Минздраве информацию о "Пролиске" не подтвердили и сообщили, что место карантина разглашению не подлежит.

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