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14 февраля 2020, 14:51 6

Обуховский райсовет протестует против коронавируса

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14 февраля 2020, 14:51 6
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Вероятным местом карантина для Украинской, что прилетят из Китая называют санаторий "Пролисок" в Обухове Киевской области. Персонал санатория и местные жители выступают против размещения эвакуированных в оздоровительном центре
На фото: санаторий "Пролисок"
Вероятным местом карантина для Украинской, что прилетят из Китая называют санаторий "Пролисок" в Обухове Киевской области. Персонал санатория и местные жители выступают против размещения эвакуированных в оздоровительном центре

О возможном месте карантина сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в интервью телеканалу ZIK, информирует RegioNews.

В Обухове происходит внеочередная сессия районного совета. На повестке дня - "недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории населенных пунктов Обуховского района", говорится в распоряжении о созыве сессии.

Коллектив санатория "Пролисок" также высказался против приема эвакуированных украинском, мотивируя отказ тем, что в центр оздоравливает исключительно детей.

Одновременно в Минздраве информацию о "Пролиске" не подтвердили и сообщили, что место карантина разглашению не подлежит.


#карантин #коронавірус
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