Рада планирует в пятницу заслушать отчет Кабмина Гончарука

В пятницу, 21 февраля, Верховная рада планирует заслушать отчет Кабинет министров Алексея Гончарука. Также должны заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую по коронавирусу

В пятницу, 21 февраля, Верховная рада планирует заслушать отчет Кабинет министров Алексея Гончарука. Также должны заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую по коронавирусу

Как сообщает RegioNews, об этом рассказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков на согласительном совете парламента в понедельник.



"Поступил отчет правительства. Он уже должен быть на сайте Верховной рады ли в ближайшее время он там появится. Комитеты будут его рассматривать, я предлагал бы, чтобы это произошло в среду. Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут - выступление премьера, 40 минут - вопросы-ответы. И я знаю, что коллеги еще будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения по поводу ситуации, связанной с коронавируса. Поэтому, если не будет возражений, добавить еще до получаса времени вместо "разного", чтобы заслушать министра Скалецкую. Предлагается 20 минут на доклад и 20 минут на вопросы-ответы ", - пояснил спикер.



Напомним, на прошлой пленарной неделе Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Всего к документу подали 4018 поправок.

Как известно, президент Владимир Зеленский в своей предвыборной программе обещал сформировать рынок земли.



Он дал поручение Кабинету министров до 1 октября 2019 подготовить соответствующий законопроект, а Верховная рада должна была до 1 декабря отменить мораторий.



Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что рынок заработает с октября 2020 года.