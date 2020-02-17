Рада планирует в пятницу заслушать отчет Кабмина Гончарука
Как сообщает RegioNews, об этом рассказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков на согласительном совете парламента в понедельник.
"Поступил отчет правительства. Он уже должен быть на сайте Верховной рады ли в ближайшее время он там появится. Комитеты будут его рассматривать, я предлагал бы, чтобы это произошло в среду. Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут - выступление премьера, 40 минут - вопросы-ответы. И я знаю, что коллеги еще будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения по поводу ситуации, связанной с коронавируса. Поэтому, если не будет возражений, добавить еще до получаса времени вместо "разного", чтобы заслушать министра Скалецкую. Предлагается 20 минут на доклад и 20 минут на вопросы-ответы ", - пояснил спикер.
Напомним, на прошлой пленарной неделе Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Всего к документу подали 4018 поправок.
Как известно, президент Владимир Зеленский в своей предвыборной программе обещал сформировать рынок земли.
Он дал поручение Кабинету министров до 1 октября 2019 подготовить соответствующий законопроект, а Верховная рада должна была до 1 декабря отменить мораторий.
Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что рынок заработает с октября 2020 года.
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