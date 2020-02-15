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Зеленский в Мюнхене отметил "дружеские отношения" с МВФ
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15 февраля 2020, 11:41 14

Зеленский в Мюнхене отметил "дружеские отношения" с МВФ

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15 февраля 2020, 11:41 14
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился 15 февраля на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 15 февраля на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса гаранта.

Согласно сообщению, стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан.

В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - добавил украинский лидер.

При этом в ОП отметили, что это уже вторые переговоры главы государства с руководителем МВФ в этом году.

Напомним, также Зеленский планирует встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

14 февраля на Мюнхенской конференции представили план прекращения войны на Донбассе, который избегает упоминаний о нападении России на Украину.

Документ раскритиковали эксперты Атлантического Совета, назвавшие его представляющим "российскую точку зрения". Позже доклад сняли с сайта Мюнхенской конференции.


Владимир Зеленский МВФ Мюнхен Мюнхенская конференция
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