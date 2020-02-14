На Мюнхенской конференции составили план прекращения войны на Донбассе
Как передает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду", документ разработали три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД).
Сообщается, что документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.
Также обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.
Как отмечается, также в разработке документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Однако их роль в данной работе в документе не уточняется.
Организаторы предлагают следующие 12 шагов:1. Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных.
2. Создание "нормандского формата" на уровне военных.
3. Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
4. Решение вопроса без вести пропавших.
5. Запуск программы разминирования.
6. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.
7. Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ.
8. Постепенное снятие санкций с России (в документе называется "изменением санкционного режима") с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения "Минска"); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации Донбасса.
9. Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.
10. Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления того, что разделяет" (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога).
11. Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.
12. Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.
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