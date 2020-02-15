11:11  15 февраля
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 67 тысяч человек
11:41  15 февраля
Зеленский в Мюнхене отметил "дружеские отношения" с МВФ
17:10  15 февраля
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2020, 10:17 13

Зеленский улетел в Мюнхен: намечены встречи с главой МВФ и генсеком НАТО

Читайте також
українською мовою
15 февраля 2020, 10:17 13
Читайте також українською мовою
Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где он примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где он примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса главы государства, во время форума гарант выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Также в рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

В частности, по данным "Интерфакс-Украина", 15 февраля Зеленский встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того ожидается встреча украинского лидера с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Напомним, 14 февраля на Мюнхенской конференции представили план прекращения войны на Донбассе, который избегает упоминаний о нападении России на Украину.

Документ раскритиковали эксперты Атлантического Совета, назвавшие его представляющим "российскую точку зрения". Позже доклад сняли с сайта Мюнхенской конференции.


Украина США Владимир Зеленский НАТО Мюнхен
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »