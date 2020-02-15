Зеленский улетел в Мюнхен: намечены встречи с главой МВФ и генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где он примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где он примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса главы государства, во время форума гарант выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Также в рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

В частности, по данным "Интерфакс-Украина", 15 февраля Зеленский встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того ожидается встреча украинского лидера с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Напомним, 14 февраля на Мюнхенской конференции представили план прекращения войны на Донбассе, который избегает упоминаний о нападении России на Украину.

Документ раскритиковали эксперты Атлантического Совета, назвавшие его представляющим "российскую точку зрения". Позже доклад сняли с сайта Мюнхенской конференции.